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أخبار عاجلة
اردوغان: من الممكن إعادة النظر في العلاقات مع سوريا بعد الانتخابات التركية
Lebanon 24
17-11-2022
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05:20
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