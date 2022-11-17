باسيل لـ"فرانس 24": التقيت من يجب ان التقيهم في باريس وبطلب مني لعرض موضوع وفكرة وبرنامج والهدف من الزيارة تحقق بعيدا عن كل ما يقال بالاعلام من تصورات وتخيلات غير حقيقية

Lebanon 24