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باسيل لـ"فرانس 24": التقيت من يجب ان التقيهم في باريس وبطلب مني لعرض موضوع وفكرة وبرنامج والهدف من الزيارة تحقق بعيدا عن كل ما يقال بالاعلام من تصورات وتخيلات غير حقيقية

Lebanon 24
17-11-2022 | 09:58
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