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وزارة المالية التونسية: الدين العام بلغ 109.62 مليار دينار ما يعادل 34.8 مليار دولار بنهاية آب 2022 (الجزيرة)

Lebanon 24
17-11-2022 | 11:18
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