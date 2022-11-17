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أنباء عن قتلى وجرحى في انهيار منازل سكنية نتيجة انفجار في السليمانية بإقليم كردستان (العربية)

Lebanon 24
17-11-2022 | 12:12
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