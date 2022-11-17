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"الجزيرة" عن مصدر طبي فلسطيني: وفاة 21 شخصا جراء حريق اندلع في بناية سكنية بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
17-11-2022 | 13:29
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