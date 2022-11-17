Advertisement

أخبار عاجلة

قائد الشرطة في غزة للجزيرة: فرق التحقيق تعمل في مكان الحادث لتحديد سبب اندلاع الحريق (الجزيرة)

Lebanon 24
17-11-2022 | 14:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" نقلاً عن الشرطة الإسرائيلية: إصابة إسرائيلي بجروح خطرة بعد تعرضه للطعن في القدس ونفحص خلفية الحادث
lebanon 24
17/11/2022 22:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القوات الروسية في أوكرانيا: كييف تسعى لاختراق الدفاعات الروسية وتحشد لذلك جميع الإمكانات (الجزيرة)
lebanon 24
17/11/2022 22:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد القيادة الأميركية الوسطى: شاهدنا قبل أسبوع انسحابا روسيا من خيرسون مع اتخاذ مواقع دفاعية وهو نجاح أوكراني (الجزيرة)
lebanon 24
17/11/2022 22:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء فارس: مقتل عدد من المواطنين وعناصر الشرطة في إطلاق نار بمدينة آيذه جنوب غربي إيران (الجزيرة)
lebanon 24
17/11/2022 22:54:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:42 | 2022-11-17
15:41 | 2022-11-17
15:39 | 2022-11-17
15:35 | 2022-11-17
15:34 | 2022-11-17
15:22 | 2022-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website