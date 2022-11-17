النائب سامي الجميّل للـ"إم تي في": هناك نواب ينتظرون التسوية وإن لم يكن هناك رأي عام يضغط عليهم ليتصرّفوا بطريقة صحيحة فلن نستطيع تغيير الوضع القائم

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