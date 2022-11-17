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الجميّل: سيناريو الاغتيالات ممكن فلبنان يُستخدم كورقة إقليمية كما هناك قدرة لبعض الدول على تفجير الوضع في الداخل من أجل بعض الحسابات

Lebanon 24
17-11-2022 | 14:47
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