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الوكالة الذرية تمرر قرارا يدعو روسيا لوقف كافة أعمالها فورا في المرافق النووية الأوكرانية (العربية)

Lebanon 24
17-11-2022 | 14:51
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