21
o
بيروت
23
o
طرابلس
0
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
16
o
بعلبك
0
o
بشري
21
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجميّل عن طرح اسم قائد الجيش للرئاسة: لا فيتو عليه كشخص لكن لا نعرف رأيه في السياسة نعرف اداءه ومعجب بعمله في قيادة الجيش بينما كمواطن ورجل سياسي لا اعرفه ولا يمكنني تقييمه
Lebanon 24
17-11-2022
|
15:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميل: لا أعرف جوزيف عون السياسي وعلى أي أساس سأنتخبه إذا لا أعلم رأيه السياسي؟ أريد أن أقيمه في السياسة لأنتخبه وليس في قيادة الجيش
Lebanon 24
الجميل: لا أعرف جوزيف عون السياسي وعلى أي أساس سأنتخبه إذا لا أعلم رأيه السياسي؟ أريد أن أقيمه في السياسة لأنتخبه وليس في قيادة الجيش
18/11/2022 11:47:05
18/11/2022 11:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: قائد الجيش كان متفرجاً على انقلاب 17 تشرين ونحن لسنا مع تعديل الدستور وقيادة الجيش لا يجوز ان تصبح هي وحاكمية المركزي ورئاسة مجلس القضاء الاعلى منصة للرئاسة
Lebanon 24
باسيل: قائد الجيش كان متفرجاً على انقلاب 17 تشرين ونحن لسنا مع تعديل الدستور وقيادة الجيش لا يجوز ان تصبح هي وحاكمية المركزي ورئاسة مجلس القضاء الاعلى منصة للرئاسة
18/11/2022 11:47:05
18/11/2022 11:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عدوان: قائد الجيش يمتلك المؤهلات نظراً لقيادته مؤسسة الجيش في ظل الأزمة إنما لتاريخه ليس مطروحاً ولم يترشح ونحن لسنا بمعرض القيام بتسويات وموقفنا واضح
Lebanon 24
عدوان: قائد الجيش يمتلك المؤهلات نظراً لقيادته مؤسسة الجيش في ظل الأزمة إنما لتاريخه ليس مطروحاً ولم يترشح ونحن لسنا بمعرض القيام بتسويات وموقفنا واضح
18/11/2022 11:47:05
18/11/2022 11:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب: الخيارات المطروحة على الطاولة للرئاسة هي: قائد الجيش او سليمان فرنجية او ناجي البستاني (الجديد)
Lebanon 24
وئام وهاب: الخيارات المطروحة على الطاولة للرئاسة هي: قائد الجيش او سليمان فرنجية او ناجي البستاني (الجديد)
18/11/2022 11:47:05
18/11/2022 11:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ما حقيقة وقوع إنفجار في مطار بيروت وسقوط قتلى وجرحى؟
Lebanon 24
ما حقيقة وقوع إنفجار في مطار بيروت وسقوط قتلى وجرحى؟
12:38 | 2022-11-17
17/11/2022 12:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من وئام وهاب لباسيل... ماذا قال له؟
Lebanon 24
رسالة من وئام وهاب لباسيل... ماذا قال له؟
13:45 | 2022-11-17
17/11/2022 01:45:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لباسيل يهُاجم فيه فرنجية.. تفاصيل تكشف كلّ ما قيل (فيديو)
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لباسيل يهُاجم فيه فرنجية.. تفاصيل تكشف كلّ ما قيل (فيديو)
07:25 | 2022-11-17
17/11/2022 07:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الجناح... إليكم ما حصل هناك
Lebanon 24
حادثة مروّعة في الجناح... إليكم ما حصل هناك
08:02 | 2022-11-17
17/11/2022 08:02:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر عن سعر الدولار... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
خبر عن سعر الدولار... ماذا في التفاصيل؟
06:27 | 2022-11-17
17/11/2022 06:27:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:28 | 2022-11-18
الراعي يستقبل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
04:17 | 2022-11-18
مسؤول روسي: موسكو تعزز دفاعاتها في جزيرة القرم
03:40 | 2022-11-18
النيابة العامة السويدية: عثرنا على أدلة تؤكد أن الحادث في خط الغاز نورد ستريم كان تخريبيا
03:38 | 2022-11-18
القاضي سهيل عبود خلال احتفال قسم اليمين القانونية لـ34 قاضيًا متدرجًا: لا قضاء مستقلا من دون تفعيل لعمل المحاكم واستكمال التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت
03:37 | 2022-11-18
القاضي سهيل عبود: إنه وقت إحداث التغيير المطلوب ووقت السير في الإصلاحات الذي يتطلب ثورة في الأداء
03:20 | 2022-11-18
لافروف: نعول على تطوير العلاقات مع مجموعة بريكس
فيديو
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
18/11/2022 11:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
18/11/2022 11:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
Lebanon 24
طائرة معروضة للبيع بسعر سيارة مستعملة! (فيديو)
02:00 | 2022-11-12
18/11/2022 11:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact