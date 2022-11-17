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رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية: ما حدث في مخيم جباليا من فواجع الأقدار ويعيد تذكير العالم بالمأساة الإنسانية بغزة التي تقع تحت الحصار والنار

Lebanon 24
17-11-2022 | 16:16
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