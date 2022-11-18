هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: سفينة كانت محاصرة بمركبة جوية من دون طيار في خليج عمان صباح اليوم الجمعة والسفينة وجميع أفراد طاقمها بأمان (سكاي نيوز)

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