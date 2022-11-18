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البيان الوزاري لقمة "أبيك": بعض الأعضاء دانوا الحرب في أوكرانيا وتعهدوا بدعم استدامة مصادر الطاقة

Lebanon 24
18-11-2022 | 05:57
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