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أخبار عاجلة
أذربيجان تُعلن عن فتح سفارة لها في تل أبيب بعد موافقة مجلس النواب (العربية)
Lebanon 24
18-11-2022
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07:05
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