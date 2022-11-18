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إعطاء الشركات المتقدمة لمناقصة الفيول مهلة إضافية حتى يوم الاربعاء المقبل لاستكمال المستندات المطلوبة (الجديد)

Lebanon 24
18-11-2022 | 10:37
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