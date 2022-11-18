أردوغان لزيلينسكي: تم اكتساب تجارب إيجابية مع اتفاقية الحبوب وتبادل الأسرى وشمول هذا النهج مسار التفاوض أيضاً سيصب في مصلحة الجميع (وكالة الاناضول)

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