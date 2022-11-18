Advertisement

أخبار عاجلة

وزير العدل من بكركي: البطريرك الراعي استفسر عن مجريات التحقيق في تفجير المرفأ واطلعته على كل ما لدي من معلومات

Lebanon 24
18-11-2022 | 12:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير العدل من بكركي: البطريرك يهمه العدل والعدالة ووضعته في أجواء اعتكاف القضاة والجهود المبذولة لعودتهم الى العمل ونأمل أن تكون قريبة
lebanon 24
19/11/2022 07:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي من بكركي بعد لقائه الراعي: الحديث كان عن التحديات التي نمر بها والبطريرك استفسر عن تفاصيل اتفاق ترسيم الحدود ونحن نتفادى حرباً أكيدة في المنطقة وعندما نتوحّد ونصدر قراراً واحداً نكون أقوى
lebanon 24
19/11/2022 07:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الى بكركي للقاء البطريرك مار بشارة بطرس الراعي "الجديد"
lebanon 24
19/11/2022 07:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يصل الى بكركي للقاء البطريرك الراعي
lebanon 24
19/11/2022 07:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:22 | 2022-11-19
00:11 | 2022-11-19
00:11 | 2022-11-19
23:56 | 2022-11-18
23:49 | 2022-11-18
23:28 | 2022-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website