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وزير الدفاع الكندي: نعتزم زيادة الوجود العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الشرق)

Lebanon 24
18-11-2022 | 16:05
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