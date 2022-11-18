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كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أجرت سلسلة اختبارات على صواريخ باليستية عابرة للقارات (العربية)
Lebanon 24
18-11-2022
|
16:14
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