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البيت الأبيض: بايدن لم يبلغ مسبقًا بتعيين مدع مستقل في التحقيقات حول ترامب

Lebanon 24
18-11-2022 | 17:34
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