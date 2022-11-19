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وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: الأسلحة الإيرانية تهدد المنطقة بأسرها (العربية)
Lebanon 24
19-11-2022
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00:56
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