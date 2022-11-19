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بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي: تجديد الذهنية والمفاهيم وأنماط تفكيرنا وعملنا ممكن من خلال التخلّي عن أنماط كانت صالحة ومفيدة في الماضي وما عادت تصلح في أيامنا اليوم

Lebanon 24
19-11-2022 | 03:47
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