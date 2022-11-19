Advertisement

أخبار عاجلة

العبسي: نحن لا نُريد أن نكون طائفة تطوف حول نفسها في دائرةٍ خانقة وقاتلة تنتهي بالزوال عاجلاً أم آجلاً بل نُريد أن نطوف في كلّ لبنان وخارجه فنحن عشاق حرية ولا نعرف حدوداً وكنيستنا منفتحة وفيها يلتقي ويتصالح الجميع

Lebanon 24
19-11-2022 | 03:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي آموس هوكستين سيصل الخميس المقبل إلى لبنان وسيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتسلم وحده النسخة الرسمية من اتفاق ترسيم الحدود البحرية وليس الرؤساء الثلاثة (الجديد)
lebanon 24
19/11/2022 14:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي لـ"الحدث": الخلايا الإرهابية المكتشفة كانت تخطط لعمليات على كافة الأراضي اللبنانية ويجب أن نكون حذرين ولا دلالات على اغتيالات
lebanon 24
19/11/2022 14:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
بارودي عرض اتفاقية الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في جامعة سيدة اللويزة
lebanon 24
19/11/2022 14:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: اذا اردنا لبنان أن يستخرج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية البحرية وان يكون عصيا على الفوضى والحرب الاهلية علينا ان نبحث عن رئيس للجمهورية شجاع لا يطعن المقاومة في ظهرها
lebanon 24
19/11/2022 14:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:21 | 2022-11-19
07:17 | 2022-11-19
06:53 | 2022-11-19
06:50 | 2022-11-19
06:42 | 2022-11-19
06:32 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website