العبسي: نحن لا نُريد أن نكون طائفة تطوف حول نفسها في دائرةٍ خانقة وقاتلة تنتهي بالزوال عاجلاً أم آجلاً بل نُريد أن نطوف في كلّ لبنان وخارجه فنحن عشاق حرية ولا نعرف حدوداً وكنيستنا منفتحة وفيها يلتقي ويتصالح الجميع

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