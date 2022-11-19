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العبسي: قيام السلطة هو أساس قيام الأوطان لذلك على المعنيّين جميعاً أن يُسرعوا في انتخاب رئيس جمهورية لتشكيل أساس الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي

Lebanon 24
19-11-2022 | 03:53
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العبسي: قيام السلطة هو أساس قيام الأوطان
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19/11/2022 14:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا: يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء هذا الشهر والرسالة التي أحملها اليوم هي وجوب احترام الاستحقاق الدستوري وهذه ضرورة أساسية للبنان وهو لا يحتمل خطر الفراغ في السلطة
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19/11/2022 14:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئات الإقتصادية: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بأسرع وقت
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19/11/2022 14:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ملحم خلف بعد انسحاب النواب التغييريين من الجلسة: تحول المجلس النيابي منذ منتصف ليل 31 تشرين الى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس ليس الا ولا يحق له القيام بأي عمل سوى ذلك
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19/11/2022 14:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
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