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وزير الخارجية الإيراني: الوجود العسكري الأجنبي بالمنطقة يهدد أمن الخليج وبحر عمان ودول المنطقة قادرة على ضمان أمنها (الجزيرة)

Lebanon 24
19-11-2022 | 04:35
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