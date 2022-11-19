Advertisement

أخبار عاجلة

فرنسا: المفاوضون في مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق من شأنه احتواء الارتفاع في درجة حرارة الأرض (BBC)

Lebanon 24
19-11-2022 | 04:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصدر أوروبي: التوصل إلى اتفاق حول الخسائر والأضرار المناخية خلال مؤتمر COP27 المنعقد بشرم الشيخ
lebanon 24
19/11/2022 21:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي لشؤون المناخ جون كيري: دول عدة بينها مصر وألمانيا تسعى لتعزيز مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على حرارة الأرض
lebanon 24
19/11/2022 21:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال كلمته أمام "مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ": لبنان من البلدان الشديدة التأثر بتأثيرات تغير المناخ وقدرت دراسات اعدتها وزارة البيئة أن التغير المناخي سيسبب انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي وسيضاعف من حدة الازمات
lebanon 24
19/11/2022 21:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية تغيّر المناخ COP27 (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/11/2022 21:03:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:57 | 2022-11-19
13:27 | 2022-11-19
13:15 | 2022-11-19
11:44 | 2022-11-19
11:14 | 2022-11-19
10:52 | 2022-11-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website