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القضاء البلغاري يوجه الاتهام إلى 5 مشتبه بهم في هجوم إسطنبول (الحرة)

Lebanon 24
19-11-2022 | 05:09
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