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مسودة قمة COP27: الأطراف قررت إنشاء صندوق للاستجابة للخسائر والأضرار (الشرق)

Lebanon 24
19-11-2022 | 06:32
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