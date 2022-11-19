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أ ف ب عن منظمة حقوقية: مقتل 3 متظاهرين برصاص الأمن الإيراني في كردستان (العربية)

Lebanon 24
19-11-2022 | 06:42
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