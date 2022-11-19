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أسطول البلطيق الروسي يعلن عن التحضير لسلسلة من "التدريبات الكبرى" في منطقة كالينينغراد (الشرق)

Lebanon 24
19-11-2022 | 07:21
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