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ألمانيا تسلم أوكرانيا 30 مدفعا جديدا من منظومة "جيبارد" للدفاع الجوي (العربية)

Lebanon 24
19-11-2022 | 08:18
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