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حاكم إقليم لينينغراد الروسي: انفجار بخط أنابيب غاز بالإقليم ولا خطورة على حياة السكان أو مخاوف من تمدد الحريق (الجزيرة)

Lebanon 24
19-11-2022 | 08:34
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