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السلطات الكردية تدعو السكان في شمال شرق سوريا إلى الاتحاد في مواجهة أي هجوم محتمل من جانب تركيا

Lebanon 24
19-11-2022 | 13:27
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