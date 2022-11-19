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أخبار عاجلة
السلطات الكردية تدعو السكان في شمال شرق سوريا إلى الاتحاد في مواجهة أي هجوم محتمل من جانب تركيا
Lebanon 24
19-11-2022
|
13:27
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