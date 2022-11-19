نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: الولايات المتحدة وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي يدفعون نظام كييف باتجاه المفاوضات، تجنبًا لحرب عالمية ثالثة والقطيعة مع روسيا

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