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أخبار عاجلة
وزير الخارجية المصري: رئاسة COP 27 استمعت لكافة الآراء للتوصل إلى توافق بين جميع الدول المشاركة
Lebanon 24
20-11-2022
|
02:39
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