Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية المصري: رئاسة COP 27 استمعت لكافة الآراء للتوصل إلى توافق بين جميع الدول المشاركة

Lebanon 24
20-11-2022 | 02:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: ندعو الدول المشاركة في قمة المناخ للارتقاء إلى مستوى الحدث (رويترز)
lebanon 24
20/11/2022 16:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري سامح شكري يتسلم رئاسة مصر لقمة الـدول الأطراف الإطارية لتغير المناخ
lebanon 24
20/11/2022 16:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: البيان الختامي لمؤتمر COP27 اتفق على تمويل الدول الفقيرة لمواجهة التغير المناخي
lebanon 24
20/11/2022 16:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصرية: نشعر بالقلق بشأن بقاء بعض القضايا عالقة في مؤتمر المناخ بحاجة لتوافق
lebanon 24
20/11/2022 16:52:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:48 | 2022-11-20
09:42 | 2022-11-20
09:41 | 2022-11-20
09:41 | 2022-11-20
09:36 | 2022-11-20
09:32 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website