Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي: نحمل المجلس النيابي مسؤولية خراب الدولة وتفكيكها

Lebanon 24
20-11-2022 | 04:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: هذه المواد منذ سنة 1927، والنائب نفسه لا يستطيع التنازل عن حصانته... وهذه الحصانة تعني ان اللامسؤولية تحصّن الوظيفة البرلمانية وتحمي النائب من الدعاوى الجزائية عندما يمارس عمله النيابي داخل وخارج المجلس
lebanon 24
20/11/2022 16:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مشير المصري القيادي بحركة حماس: نحمل العدو الإسرائيلي مسؤولية الحريق جراء استمرار الحصار المفروض على غزة
lebanon 24
20/11/2022 16:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: أؤكد أن خطة التعافي التي أنجزتها الحكومة لا تُقرّ في المجلس النيابي ومناقشتها في المجلس ليست شرطاً
lebanon 24
20/11/2022 16:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: حريٌ بمن يطلقُ هذه الاقاويلَ ان يقوم بواجبهِ الدستوريِ في انتخابِ رئيسٍ في المجلس النيابي لا أن يصرَ على تعطيلِ الاستحقاق
lebanon 24
20/11/2022 16:52:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:48 | 2022-11-20
09:42 | 2022-11-20
09:41 | 2022-11-20
09:41 | 2022-11-20
09:36 | 2022-11-20
09:32 | 2022-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website