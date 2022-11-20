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الشيخ أحمد قبلان: مطبخ انتخاب رئيس الجمهورية موجود بمجلس النواب وليس بالخطوط الجوية ومن تهمه مصالح لبنان يهتم بالحوار اللبناني وليس بالسمسرة الخارجية

Lebanon 24
20-11-2022 | 05:46
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