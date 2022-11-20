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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الهجمات التي استهدفت محطة زابوريجيا النووية "غير مقبولة"

Lebanon 24
20-11-2022 | 06:16
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