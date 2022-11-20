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تحليق للطيران الحربي الاسرائيلي على علو متوسط في أجواء الجنوب اللبناني

Lebanon 24
20-11-2022 | 07:57
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