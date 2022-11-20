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أحد موزّعي الساتلايت في لبنان أحمد دياب لـ"الجديد": شركة "سما" لم تبرز أي وثيقة تثبت انها وكيل الـ"bein" لعرض مباريات كأس العالم وتواصلنا مع قطر وقالت ان لا وكيل لها حتى اللحظة في لبنان

Lebanon 24
20-11-2022 | 08:51
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