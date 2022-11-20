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طائرات حربية إسرائيلية معادية تحلق بشكل دائري و استفزازي في الأجواء المقابلة للساحل اللبناني (إذاعة النور)

Lebanon 24
20-11-2022 | 09:11
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