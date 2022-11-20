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بيروت
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طرابلس
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جبيل
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صيدا
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أخبار عاجلة
الإكوادور يسجّل الهدف الأول في افتتاحية كأس العالم
Lebanon 24
20-11-2022
|
11:20
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