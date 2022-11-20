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مستشار الرئاسة الأوكرانية: الجلوس إلى طاولة التفاوض يكون بعد وقف القصف وخروج القوات الروسية من دولة ذات سيادة

Lebanon 24
20-11-2022 | 12:53
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