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انتهاء المباراة الإفتتاحية لكأس العالم 2022 بفوز الإكوادور على قطر بنتيجة 2-0

Lebanon 24
20-11-2022 | 13:01
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