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السفير الإيراني في العراق: حكومة بغداد وافقت على مطلبين وطلبت مهلة فيما يخص بنزع سلاح "الجماعات الإنفصالية"

Lebanon 24
20-11-2022 | 13:21
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