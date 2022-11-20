وليد فياض: على الجهات الدولية تأمين عودة النازحين وان لم يعد النازحون عليها ان تتحمّل كلفة الكهرباء لهم وان لم تدفع مخيمات النازحين السوريين لا يمكن ان نعطيهم كهرباء (LBCI)

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