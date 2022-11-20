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وليد فياض: على الجهات الدولية تأمين عودة النازحين وان لم يعد النازحون عليها ان تتحمّل كلفة الكهرباء لهم وان لم تدفع مخيمات النازحين السوريين لا يمكن ان نعطيهم كهرباء (LBCI)

Lebanon 24
20-11-2022 | 14:50
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