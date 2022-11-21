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أخبار عاجلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: طهران لن تستسلم للضغوط وستواصل برنامجها النووي السلمي وفقاً لاحتياجاتها ووفقاً لحقوقها والتزاماتها
Lebanon 24
21-11-2022
|
03:22
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