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المرصد السوري: قوات سوريا الديمقراطية تقصف منطقة داخل الأراضي التركية ردا على القصف الجوي التركي

Lebanon 24
21-11-2022 | 04:33
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