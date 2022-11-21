23
o
بيروت
24
o
طرابلس
0
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
0
o
بشري
23
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مخزومي على هامش جلسة اللجان النيابية المشتركة: واجبنا كلجنة أشغال حماية أهلنا من الانبعاثات الناتجة عن تخمر الحبوب في صوامع المرفأ
Lebanon 24
21-11-2022
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول
Lebanon 24
انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة لمتابعة درس مشروع قانون الكابيتال كونترول
21/11/2022 17:03:40
21/11/2022 17:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ما زال النقاش في جلسة اللجان النيابية المشتركة بالبند الاول من أصل 14 بندا لمشروع قانون "الكابيتال كونترول" (الجديد)
Lebanon 24
ما زال النقاش في جلسة اللجان النيابية المشتركة بالبند الاول من أصل 14 بندا لمشروع قانون "الكابيتال كونترول" (الجديد)
21/11/2022 17:03:40
21/11/2022 17:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة بو صعب والبند الأول على جدول أعمالها مناقشة مشروع "الكابيتال كونترول"
Lebanon 24
بدء جلسة اللجان النيابية المشتركة برئاسة بو صعب والبند الأول على جدول أعمالها مناقشة مشروع "الكابيتال كونترول"
21/11/2022 17:03:40
21/11/2022 17:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: أؤكد أن خطة التعافي التي أنجزتها الحكومة لا تُقرّ في المجلس النيابي ومناقشتها في المجلس ليست شرطاً
Lebanon 24
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد جلسة اللجان النيابية المشتركة: أؤكد أن خطة التعافي التي أنجزتها الحكومة لا تُقرّ في المجلس النيابي ومناقشتها في المجلس ليست شرطاً
21/11/2022 17:03:40
21/11/2022 17:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
Lebanon 24
لمتابعة كأس العالم مجاناً في لبنان.. شاهدوا هذه القناة في منازلكم
12:03 | 2022-11-20
20/11/2022 12:03:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب يُفجّر مفاجأة عن "حزب الله"و قائد الجيش.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
وهاب يُفجّر مفاجأة عن "حزب الله"و قائد الجيش.. هذا ما كشفه
14:02 | 2022-11-20
20/11/2022 02:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في سماء بيروت؟
Lebanon 24
قبل ساعات.. ماذا جرى في سماء بيروت؟
16:25 | 2022-11-20
20/11/2022 04:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو بطولي للبنانيين.. هذا ما فعلوه مع صحفي إسرائيلي في "المونديال"
Lebanon 24
فيديو بطولي للبنانيين.. هذا ما فعلوه مع صحفي إسرائيلي في "المونديال"
15:27 | 2022-11-20
20/11/2022 03:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
لمن يريد مشاهدة "كأس العالم" في لبنان.. إليكم هذا الخبر
07:00 | 2022-11-21
21/11/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
10:02 | 2022-11-21
انكلترا تسجل هدفاً سادساً في شباك ايران لتتقدم بنتيجة 6-1
09:49 | 2022-11-21
العربية: ملك البحرين يقبل استقالة الحكومة ويكلف ولي العهد بتشكيل الحكومة الجديدة
09:43 | 2022-11-21
إنكلترا تسجّل هدفاً جديداً وترفع النتيجة إلى 5-1 بمواجهة إيران
09:37 | 2022-11-21
ايران تسجّل الهدف الأول بمرمى انكلترا وتقلص النتيجة الى 4-1
09:33 | 2022-11-21
إنكلترا تسجّل الهدف الرابع في مرمى المنتخب الإيراني
09:19 | 2022-11-21
انطلاق الشوط الثاني من مباراة إنكلترا وإيران
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
21/11/2022 17:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
21/11/2022 17:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
21/11/2022 17:03:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact