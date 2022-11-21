Advertisement

أخبار عاجلة

أمين عام حلف شمال الأطلسي: 28 من أصـل 30 دولـة فـي الناتو وقعت على انضمام فنلندا والسويد للحلف

Lebanon 24
21-11-2022 | 05:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمين عام الناتو يزور تركيا لبحث انضمام السويد وفنلندا للحلف
lebanon 24
21/11/2022 17:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: نؤيد موقف تركيا في الموافقة المشروطة لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو (الجزيرة)
lebanon 24
21/11/2022 17:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في الناتو: بايدن أبلغ مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي بأن صاروخ بولندا مصدره الدفاع الجوي الأوكراني
lebanon 24
21/11/2022 17:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في الناتو: بايدن أبلغ مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي بأن صاروخ بولندا مصدره الدفاع الجوي الأوكراني
lebanon 24
21/11/2022 17:04:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:02 | 2022-11-21
09:49 | 2022-11-21
09:43 | 2022-11-21
09:37 | 2022-11-21
09:33 | 2022-11-21
09:19 | 2022-11-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website